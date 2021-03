Le réseau Xbox Live change de nom

Microsoft a donc tenu à confirmer la nouvelle, via un communiqué adressé au site The Verge : “Xbox network fait référence au service en ligne Xbox sous-jacent, qui a été mis à jour dans le contrat de service Microsoft. La mise à jour de Xbox Live à Xbox network a pour but de distinguer le service sous-jacent des adhésions Xbox Live Gold.”

Bientôt une offre gratuite

Pourtant, en août 2020, la firme de Redmond avait démenti la rumeurselon laquelle le service allait changer de nom, alors que plusieurs indications avaient fuité lors de la mise à jour du contrat de service de la console. Évidemment, ce changement n’a aucun impact sur les joueurs. Le service continuera de fonctionner comme il le fait depuis 18 ans. Mais cela permet à Microsoft de simplifier son offre.

À noter que dans un futur proche, l’entreprise envisage de permettre aux joueurs de jouer en ligne à des jeux gratuits (notamment Fortnite) sans abonnement Xbox Live Gold. Il ne reste plus qu’à attendre l’officialisation de Microsoft.