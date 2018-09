Le réseau social Path ferme définitivement ses portes

Après huit années d’existence, celui qui fut un des principaux concurrents de Facebook fermera ses portes le 18 octobre prochain.

Créé par Dave Morin (ex Facebook) et le duo Shawn Fanning / Dustin Mierau (ex-Napster), Path se voyait comme le réseau social à taille humaine. À son lancement, il n’était possible d’ajouter que 50 contacts. Une limitation qui fut abandonnée quelques années plus tard, mais qui prouvait qu’il était possible d’utiliser un réseau social et de s’exprimer à la fois dans un cadre relativement privé. L’application était un peu tombée dans l’oubli ces dernières années, mais Path avait popularisé certaines fonctionnalités encore utilisées aujourd’hui, notamment sur Facebook, qui n’a pas hésité à piquer certaines bonnes idées (les emojis de réaction sont un bon exemple).

Path avait réussi à séduire 15 millions d’utilisateurs, et avait failli être rachetée par Google pour 100 millions de dollars quelques mois après son lancement. Mais face à la concurrence, les 15 millions d’utilisateurs inscrits n’étaient finalement pas grand-chose (pour rappel, Facebook compte 1,5 milliard d’utilisateurs). Ces dernières années, Path était de retour dans l’actualité après un vol important de données et une vente à Kakao, un géant coréen de la messagerie. Mais trois ans plus tard, Kakao a décidé d’arrêter les frais.