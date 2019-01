Le remake de Resident Evil 2 est un succès

Capcom a de quoi se réjouir en ce début d'année. Le remake, très réussi, de Resident Evil 2 pourrait battre des records.

Selon le développeur, Resident Evil 2 aurait déjà séduit 3 millions de joueurs dans le monde entier sur PlayStation 4, Xbox One et PC, et la démo aurait été téléchargée plus de 4,7 millions de fois. À titre de comparaison, la version de 1998, sortie à l'époque sur PlayStation, PC, Nintendo 64 et Dreamcast, avait terminé sa course avec 4,96 millions de copies vendues.

Un record que le remake pourrait donc égaler dans les jours à venir. La version 2019 de Resident Evil 2 pourrait également dépasser le score de vente de Resident Evil 7 Biohazard, sorti en 2017. Le 31 décembre 2018, le 7e volet dépassait les 6 millions de copies écoulées. Sachant que Resident Evil 2 n'est disponible que depuis le 25 janvier 2019, nul doute que cette idée de remake risque bien de donner des idées à Capcom. D'ailleurs, le développeur ne s'en cache pas. Si les joueurs le réclament, un remake de Resident Evil 3 pourrait voir le jour.

Depuis le début de la saga, débutée en 1996, Capcom a écoulé 88 millions d'unités, tous épisodes et plateformes confondus.