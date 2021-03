Le récap’ : les actualités techno de la semaine que vous avez (peut-être) ratées

Le site Wccftech a mis la main sur un récent brevet déposé par la marque à la pomme. On y voit un plan de coup qui semble indiquer que le capteur Touch ID pourrait faire son retour sous les écrans des iPhone.

“Pour PlayStation, l'annonce d'aujourd'hui marque une étape passionnante dans notre parcours pour favoriser la croissance de la communauté des matchs de combat et de l’e-sport et de soutenir largement les joueurs compétitifs sur nos consoles. Les jeux de combat sont extrêmement populaires sur les consoles de PlayStation, les joueurs enregistrant plus de 1,1 milliard d'heures de gameplay en 2020 seulement”, précise Sony dans un communiqué.

Le tournoi Evolution Championship Series est désormais la propriété de Sony Interactive Entertainment. Ce rendez-vous annuel, qui sera organisé (en ligne) du 6 au 8 et du 13 au 15 août 2021, permettra aux joueurs de s’affronter sur des titres tels que Street Fighter V, Mortal Kombat 11 ou Tekken 7.

Far Cry 6 était initialement attendu le 18 février, mais a depuis été repoussé à une date encore inconnue. L’occasion pour des petits malins de berner les joueurs les plus impatients, en les invitant à un accès anticipé au jeu.

L’éditeur Ubisoft a donc tenu à réagir, en mettant en garde les fans contre ces fausses invitations : “Certains de nos médias et créateurs de contenu reçoivent de faux e-mails utilisant le nom de domaine Ubisoft et les invitant à un accès anticipé de Far Cry 6. Nous vous prions de les ignorer. Nos équipes de sécurité sont en train de mener l'enquête.”

Le 10 mars dernier, Capcom avait également publié un communiqué indiquant que les invitations à un accès anticipé au jeu Resident Evil Village étaient tout aussi fausses.

Insolite : après avoir fait la pub des Mac, l’acteur Justin Long passe à la concurrence

Si vous êtes un fan d’Apple, vous connaissez certainement la campagne “I’m a Mac, and I’m a PC”, qui personnifiait le Mac sous les traits du “jeune et cool” acteur Justin Long, et le PC sous les traits “ringards” du comédien John Hodgman.