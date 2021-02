Le réalisateur du jeu Ori and the Blind Forest s’en prend aux créateurs de Cyberpunk 2077 et de No Man’s Sky

Thomas Mahler, PDG du studio autrichien Moon Studios, à qui on doit la série des Ori (Ori and the Blind Forest et Ori and the Will of the Wisps) s’est exprimé sur le forum ResetEra. Et ses confrères en prennent pour leur grade.

”Tout a commencé avec Molyneux”

Mahler ne mâche pas ses mots et ce n’est rien de le dire. Dans une longue publication, où il se demande pourquoi les joueurs font confiance puis pardonnent les studios qui les trahissent, le directeur d’Ori s’attaque dans un premier temps à Peter Molyneux, le créateur controversé de Populous et de Fable :

“Tout a commencé avec Molyneux. Il était le maître du "plutôt que de vous dire ce qu'est mon produit, laissez-moi m'enflammer au sujet de ce qu'il pourrait être afin de vous enthousiasmer !" Et c'était bien, jusqu'à ce que vous dépensiez votre argent, et que vous vous rendiez compte que le jeu ne ressemblait en rien à ce que Peter voulait faire. Il a fait cette merde pendant une bonne décennie ou plus avec des journalistes et des joueurs adorant écouter Oncle Peter et les choses incroyables qu'il a faites pour l'industrie.”

”Minecraft dans l'Espace”

Thomas Mahler s’attaque ensuite à Sean Murray, le fondateur du studio Hello Games, qui avait complètement raté le lancement du jeu No Man's Sky. En effet, à sa sortie, les joueurs étaient déçus de découvrir que le titre ne ressemblait pas à ce qui avait été montré lors du développement.

“Il y a ensuite eu Sean Murray, qui a de toute évidence tout appris du livre de cours de Peter Molyneux. Il semblerait que ce mec adooorait tout simplement être sous la lumière des projecteurs. Quelques jours avant la la sortie de No Man's Sky, il hypait le mode multijoueur du jeu qui n'existait même pas et était bien content de laisser les gens penser que No Man's Sky était "Minecraft dans l'Espace," un jeu dans lequel vous pouvez littéralement faire n'importe quoi (la possibilité de faire n'importe quoi est généralement un thème utilisé par les charlatans du jeu vidéo car cela attire tout le monde). De toute évidence, il y a eu une réaction massive lorsque No Man's Sky a finalement été publié et que le produit ne ressemblait en rien à ce que Murray avait annoncé. Mais que s'est-il passé alors? Ils ont publié un tas de mises à jour, alors oublions les mensonges et la tromperie initiales et hé, couvrons le à nouveau de récompenses, car il a finalement un peu livré ce qu'il avait dit que le jeu serait des années plus tôt.”

Le cas Cyberpunk 2077

Enfin, Mahler n’oublie pas de revenir sur le fiasco Cyberpunk 2077, développé par le studio CD Projekt RED :

“Et puis vint Cyberpunk. Développée par les gars qui ont fait Witcher 3, donc cette merde devait être bonne. Voici notre univers Cyberpunk et - faites-nous confiance - vous pouvez tout faire! Ici, tout le département des relations publiques de CD Projekt RED a réuni tout ce qui avait marché pour Molyneux et Murray et s'en est donné à coeur joie. Les joueurs devaient croire qu'il s'agissait d’un “GTA de science-fiction à la première personne". Qu'est-ce qu'il n'y a pas à aimer ? Chaque vidéo publiée par CDPR a été soigneusement conçue pour créer une image dans l'esprit des joueurs qui était tout simplement incroyablement convaincante. Ils se sont arrêtés juste avant d'affirmer que leur jeu allait soigner du cancer. Cette stratégie a mené à un total sensationnel de 8 millions de précommandes. Le produit final était une fraction de ce que les développeurs avaient promis qu'il serait et, cerise sur le gâteau, il tournait à peine sur les consoles sur lesquelles il était supposé "tourner étonnamment bien !"

”Pas tolérable”

En conclusion, Mahler ne se dit pas amer, mais déçu.

“Je dirais que ces trois cas sont d'évidents exemples dans lesquels vous (les joueurs) avez été pris pour des cons. Et même les "journalistes" de cette industrie ont suivi le mouvement chaque fois.”

Et le directeur de poursuivre : “Je sais que tout ce message va peut-être donner l'impression que je suis amer et que certains vont trouver que je chie sur d'autres développeurs. Mais ce n'est pas ce que je fais. Je "chie" sur les menteurs et les gens qui ne voient pas de problème avec le fait de tromper ouvertement les autres. Je pense que nous devrions tous être d'accord avec le fait que ce n'est pas tolérable.”

Le patron de Moon Studios termine avec un flot d’insultes : “Ne me vendez pas des fonctionnalités qui n'existent pas. Ne vendez pas un tableau que vous n'êtes pas capables de vraiment peindre. Contentez-vous de ne pas me mentir. Vous enc**** les joueurs, vous enc**** les journalistes (qui devraient pourtant connaître vos manigances donc honte sur eux) et vous enc**** d'autres développeurs.“

Difficile pourtant de ne pas être un peu d’accord avec son coup de gueule, malgré les soucis qu’ont également connu les deux titres développés par son studio. Depuis la publication, le sujet sur le forum a été clôturé, il n’est donc plus possible d’y répondre.

On attend également toujours une réponse des principaux concernés.