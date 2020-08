Le RAZR 2 de Motorola se dévoilera le 9 septembre prochain

Motorola présentera son deuxième smartphone pliable à la rentrée.

Le constructeur promet de “retourner à nouveau l'expérience du smartphone”, un jeu de mots difficile à traduire (“flip the smartphone experience once again” en anglais), qui joue sur le concept du téléphone pliable (appelé un “flip phone” en anglais).

D’après les premières informations, le RAZR 2 adopterait le même look que le premier modèle. On espère juste que Motorola aura prévu quelques modifications essentielles qui permettront à l’appareil de résister plus longtemps que son prédécesseur.

Côté technique, le RAZR 2 serait compatible 5G. L’écran serait plus grand (6,2 pouces) et la caméra de 48 MP serait améliorée. À l’intérieur, le RAZR 2 embarquerait 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et une batterie de 2,845 mA h. Quant au processeur, il s’agirait du Snapdragon 765 de Qualcomm, qui assurerait entre autres la compatibilité 5G.

Outre les éventuelles améliorations techniques, la présentation du 9 septembre sera également l’occasion de découvrir le prix de l’appareil. Pour rappel, le RAZR premier du nom était vendu 1549 euros.