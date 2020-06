Le prochain Total War sera offert pendant 24 heures le jour de sa sortie

Le jeu du studio britannique The Creative Assembly, baptisé A Total War Saga : Troy , sera disponible exclusivement sur la boutique des créateurs de Fortnite dès le 13 août 2020, avant une disponibilité sur Steam, plateforme concurrente, un an plus tard, en août 2021.

L’Epic Games Store frappe fort une fois de plus. Après avoir offert Grand Theft Auto V, soit l’un des jeux les plus vendus de tous les temps, l a boutique annonce que le prochain volet de la série Total War sera proposé gratuitement pendant 24 heures le jour même de sa sortie.

Sur le site officiel de la franchise, le développeur revient sur les raisons de cette exclusivité, et de ce cadeau pour les joueurs. “Epic nous a approchés et a demandé si TROY pouvait être une exclusivité Epic, dans le cadre d'un accord commercial. Cela ne veut pas dire que nous avons immédiatement signé en bas du contrat, ou que l'argent était la seule raison pour laquelle nous avons fait cela (ce n'est pas le cas!). Ce fut une décision difficile, et vous pouvez être assuré qu'il y a eu beaucoup d'opinions divergentes dans le studio, et beaucoup de discussions à ce sujet - qui se concentraient principalement sur ce que cela signifierait pour vous, les joueurs.”

“Cependant, nous avons finalement considéré deux choses”, poursuit The Creative Assembly. “Tout d'abord, nous sommes à un moment où nous cherchons à investir davantage dans le développement continu de Total War, cela nous a semblé être une opportunité de vraiment faire avancer la franchise en la proposant à plus de gens. Deuxièmement, Epic payait pour que nos joueurs aient accès à notre nouveau jeu gratuitement le premier jour de sa sortie. Pour le 20e anniversaire de Total War, cela semblait être une opportunité trop belle pour la laisser passer.”

Pour profiter du jeu, il faudra impérativement vous connecter le 13 août prochain. Une fois téléchargé, le jeu restera à vie dans votre ludothèque virtuelle.