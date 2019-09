Mais la particularité de cette nouvelle version est tout autre, puisque le routeur et les "beacons" (les boîtiers supplémentaires qui permettent de constituer le réseau maillé) seront des mini-enceintes connectées dotées du Google Assistant.

Selon le site 9to5Google , la firme de Mountain View pourrait présenter le Nest Wifi, soit le successeur du Google Wifi, un routeur qui permet de créer un réseau maillé dans une maison (et profiter ainsi d'un réseau de qualité dans toutes les pièces).

Le prochain routeur de Google ferait également office d'enceinte connectée - © Google

L'utilisateur pourra donc poser des questions ou commander l'assistant comme sur n’importe quelle enceinte, mais également contrôler le réseau Wi-Fi par la voix. L'idée de Google n'est cependant pas de remplacer une véritable enceinte. La qualité sonore se rapprochera plus du Nest Home Mini que d'une enceinte dédiée à la musique comme le Google Home ou le Google Home Max.

Comme on l'annonçait hier, la conférence du 15 octobre sera l'occasion de découvrir le Pixel 4 et le Pixel 4 XL, mais également le Pixelbook 2 et diverses nouvelles enceintes Google Home. Une liste à laquelle s'ajoute donc cet éventuel nouveau routeur.