Le prochain Pixelbook de Google fuite dans plusieurs publicités

Google dévoilera officiellement son nouveau Pixelbook le 9 octobre prochain à New York. Mais pour un premier aperçu, inutile d’attendre un mois. Des publicités nous montrent déjà la bête.

Parmi les prochaines annonces qui seront faites sur scène le 9 octobre prochain (à savoir le Pixel 3 et Pixel 3 XL), Google annoncera donc un nouvel ordinateur tournant sur Chrome OS. Et c’est le site Chrome Unboxed qui publie les premières images. Le Pixelbook, aux bords plus fins, est annoncé comme “convertible, modulable et abordable.”