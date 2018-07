Le prochain kit en carton de Nintendo Labo vous emmènera dans les airs et sur la mer

Face au succès critique et public des deux premiers kits Nintendo Labo, le constructeur nippon aurait eu tort de s’arrêter en si bon chemin. Voici donc une troisième déclinaison pour cette nouvelle façon de jouer, où du simple carton se marie à merveille avec la technologie embarquée dans la Switch.

Découpez, pliez, assemblez. En quelques (longues) étapes, le concept de Nintendo Labo est de transformer une feuille de carton en une moto, une canne à pêche, un robot ou un piano. Pour y arriver, Nintendo combine plusieurs technologies présentes dans les deux manettes de la Switch, notamment le gyroscope et la caméra infrarouge. Et le résultat était plus que bluffant. Après quelques heures de montage sans colle ni ciseau, on pouvait effectivement s’amuser sur un mini piano en carton ou partir à la pêche aux poissons.

Et le 14 septembre prochain, un troisième kit sera disponible. Baptisé le kit véhicules, il permettra de prendre le contrôle d’une voiture, d’un avion et d’un sous-marin, à l’aide d’un volant, d’une pédale et de deux clés dans lesquelles sont insérées un des Joy-con, ce qui permet de passer facilement d’un véhicule à l’autre.