Le prochain jeu Pokémon se dévoile dans une nouvelle bande-annonce

Les deux titres, Pokémon : Let's Go Évoli et Pokémon : Let's Go Pikachu, ont été dévoilés pour la première fois lors de l’E3. Avant sa sortie prévue sur Switch en fin d’année, The Pokémon Company en remet une couche avec une nouvelle bande-annonce.

Pour sa première apparition sur la Switch, Pokémon Let’s Go se déclinera en deux versions. À vous de choisir entre Evoli et Pikachu comme compagnon de départ. Chaque version proposera également une sélection unique de pokémons : des Chétiflor, des Goupix et des Miaouss avec Evoli, des Mystherbe, des Sabelette et des Caninos avec Pikachu, entre autres.

Comme le montre la vidéo, votre bestiole d’adoption pourra bénéficier de fonctionnalités que l’on situerait entre un tamagotchi et le jeu Nintendogs, à savoir quelques caresses via l’écran tactile et quelques options de personnalisation, comme des habits et des coiffures.

Les pokémons pourront s’échanger via internet (ou en local entre deux consoles) et les plus petits pourront profiter de l’aide bienvenue d’un ami ou d’un parent à l’aide du second Joy-Con. Une fois détaché, celui-ci facilitera les combats et les captures de pokémons.