Le prochain jeu Pokémon s’appelle Pokémon Unite

Lors d’un Pokémon Présents diffusé aujourd’hui à 15 heures, The Pokémon Company a dévoilé Pokémon Unite, un MOBA, ou arène de bataille en ligne multijoueur, basé sur l’univers des monstres de poche.

Développé par Tencent et TiMi Games Studio (on leur doit notamment Call of Duty : Mobile), Pokémon Unite ressemble à League of Legends et autres jeux “Team Battle”, et permet à des équipes de cinq joueurs de s’affronter sur une arène tout en remplissant des objectifs. Le but ? Arriver de l’autre côté de l’arène pour capturer le camp adverse.

Conçu à la fois pour mobile et pour la Nintendo Switch, Pokémon Unite sera donc compatible crossplay. Ce qui signifie que des joueurs sur la console de Nintendo pourront affronter des joueurs sur mobile, et vice versa.