Le prochain iPhone pourrait embarquer une double carte SIM

La cinquième version bêta d’iOS 12 continue de révéler certains futurs projets d’Apple. Comme l’arrivée d’une double carte SIM, une première pour la marque à la pomme, alors que cette option est déjà disponible depuis bien longtemps sur plusieurs smartphones Android.

Les utilisateurs de la gamme S de Samsung ou P de Huawei connaissent bien le principe. Un téléphone, deux cartes SIM, pour un smartphone plus versatile, capable par exemple de passer d’un réseau à l’autre en un clin d’oeil. Un concept pas si nouveau que ça, mais on sait qu’Apple aime attendre quelques années avant d’ajouter à ses nouveaux iPhone des options pourtant déjà bien répandues (sur Android, la fonction est présente depuis Android Lollipop, soit depuis 2014).

Selon les journalistes du site 9to5Mac, le code de la nouvelle bêta d’iOS 12 (dont l’arrivée officielle est prévue pour septembre) révèle quelques indices sur les nouveaux iPhone en développement. On y trouve les mentions "Second SIM status" ou encore "dual SIM device", soit "statut de la seconde carte SIM" et "appareil à double carte SIM".

Les deux cartes pourraient être réservées aux plus grands iPhone, de la gamme "Plus" (la rumeur parle d’un iPhone X Plus, doté d’un écran OLED de 6,5 pouces), et permettraient à Apple de cibler le marché asiatique, où les grands smartphones et le dual SIM sont très demandés. Récemment, les codes des anciennes versions bêta de l’OS ont annoncé l’arrivée du HomePod, des AirPods, de FaceID ou des Animoji. Autant dire que ces indices sur l’arrivée du dual SIM peuvent être pris très au sérieux.