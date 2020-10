Le procès d’Epic Games contre Apple débutera le 3 mai 2021

La guerre qui oppose les créateurs de Fortnite à la marque à la pomme n’est toujours pas terminée. Après les coups bas, les communiqués de presse, et les campagnes sur les réseaux sociaux, c’est au tribunal que se retrouveront les deux entreprises.

Les tribunaux californiens accueilleront Epic Games et Apple dès le 3 mai 2021. Le procès, qui aura lieu devant un juge et non un jury, devrait mettre fin à la querelle financière qui oppose les deux parties.

Pour rappel, tout a commencé au mois d’août, lorsqu’Apple a supprimé Fortnite de son App Store. La raison ? Une mise à jour pas si discrète d’Epic Games, qui en plus d’offrir la possibilité aux joueurs d’acheter des V-Bucks (la monnaie virtuelle du jeu) directement via l’App Store, proposait comme nouveauté de les acheter à un prix réduit via le site de l’éditeur et d’y être redirigé en un clic.

La différence entre ces deux options ? La “taxe” Apple, qui s’élève à 30%et que la marque à la pomme empoche lorsque la transaction est effectuée via sa boutique. En renvoyant les joueurs vers son site, Epic Games a donc tenté de contourner cette commission, ce qui est formellement interdit par le règlement de l’App Store.

Résultat, les joueurs sur iOS sont privés du Battle Royale, qui n’est depuis lors jamais revenu sur l’App Store.

À noter qu’en parallèle, Epic Games livre également une bataille contre Google et son Play Store. Les créateurs de Fortnite estiment que la suppression de leur jeu de la boutique de Google a causé un préjudice irréparable et que tout comme Apple, Google abuse de son monopole.