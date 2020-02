Le prix de la PlayStation 5 pourrait être plus élevé que prévu

La prochaine console de Sony fait face à une flambée des prix de certains composants. Et le constructeur n’est pas certain de vouloir vendre à perte.

Selon un nouvel article publié par Bloomberg, Sony aurait bien du mal à proposer en fin d’année une console sous la barre des 400 dollars. En cause, certains composants très demandés, notamment de la mémoire vive DRAM et de la mémoire flash NAND, qui font grimper les prix.

Vendre à perte

Le coût de production de la PlayStation 5 est actuellement estimé à 450 dollars, là où celui de la PlayStation 4 (selon IHS Markit) était de 381 dollars, pour un prix de vente à sa sortie de 399 dollars.

Afin d’éviter un prix public de 500 dollars, des voix au sein de l’équipe s’élèvent, et souhaitent que la console soit vendue à perte dans un premier temps, comme l’explique Bloomberg :

Certains chez Sony pensent qu'il faut vendre la console à perte si nécessaire pour s'aligner sur le prix de Microsoft, tandis que d'autres préfèreraient gagner de l'argent rapidement sur le matériel comme l'entreprise l'a fait avec la PS4.

Une console plus chère que la Xbox Series X ?

En face, Microsoft avait fait l’inverse, en lançant la Xbox One accompagnée du Kinect à 499 euros. Mais l’entreprise ne souhaite pas refaire la même erreur avec la Xbox Series X. Phil Spencer, grand patron de la Xbox, avait d’ailleurs déclaré en novembre dernier au site Eurogamer que lors du lancement de la Xbox One, “nous étions 100 dollars plus cher et moins puissant.”

Cela ne se reproduira pas. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et je ne vais pas sacrifier la puissance pour une question de prix.

Le temps presse

Toujours selon Bloomberg, “Sony finalise généralement le prix d'une console en février de l'année de sortie, suivi d'une production de masse au printemps.” Autant dire que, même si les dirigeants se laissent encore une petite marge de manœuvre, le prix de la console sera décidé dans les semaines voire les jours à venir.

Enfin, l’article nous apprend que Sony n’a pas abandonné l’idée de commercialiser une nouvelle version du casque PlayStation VR, pour accompagner la sortie de la console. Mais les problèmes d’approvisionnements empêcheraient le constructeur de doter l’appareil d’une nouvelle caméra sans miroir.