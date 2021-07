Le premier jeu vidéo dépassant le million de dollars a été vendu aux enchères

Vendredi 9 juillet, une copie unique de The Legend of Zelda a été vendue aux enchères à un prix record de 870 000 dollars. Le précédent record était de 600 000 dollars pour une copie de Super Mario Bros. Mais quelques jours plus tard, un autre jeu est venu chambouler ce classement.

Super Mario reprend sa place de numéro 1

En effet, à peine The Legend of Zelda vendu et le nouveau record établi, qu’un autre jeu a été mis aux enchères, toujours sur le site de Heritage Auctions. Il s’agit de Super Mario 64, un jeu plus récent comparé aux deux autres, sorti en 1997 sur Nintendo 64.

La copie scellée a été vendue pour 1 560 000 dollars ce dimanche 11 juillet, écrasant le précédent record établi par The Legend of Zelda, et devant ainsi le premier jeu vidéo vendu à plus d’un million de dollars.

Des chiffres qui ne cessent de grimper

Comme le rappelle le site The Verge, à l’instar des cartes Pokémon, le prix des jeux vidéo vendus aux enchères ne cesse d’augmenter. En un an seulement, nous sommes passés d’une copie vendue 114 000 dollars à plus d’un million.

Voici les principales étapes de cette flambée des prix :

10 juillet 2020 : Super Mario Bros. - 114 000 $

23 novembre 2020 : Super Mario Bros. 3 - 156 000 $

2 avril 2021 : Super Mario Bros. - 660 000 $

9 juillet 2021 : The Legend of Zelda - 870 000 $

11 juillet 2021 : Super Mario 64 - 1 560 000 $

Bref, il est temps de fouiller dans votre grenier à la recherche d’une éventuelle copie en parfait état. Les prix ne risquent pas de diminuer de sitôt.