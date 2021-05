Le premier iPhone pliable serait prévu pour 2023

L’analyste Ming-Chi Kuo annonce qu’Apple pourrait proposer son premier modèle d’iPhone pliable d’ici deux ans.

15 à 20 millions d’unités

Selon les analyses réalisées par le toujours très bien informé Kuo, l’iPhone pliable d’Apple disposerait d’un écran OLED QHD+ de 8 pouces, fabriqué par Samsung. “Nous prévoyons que les expéditions d'iPhone pliables atteindront 15 à 20 millions d'unités en 2023”, ajoute l’analyste.

Si ces prédictions disent vrai, une fois déplié, ce nouveau modèle d’iPhone aurait donc la même taille qu’un iPad mini.

Apple grand gagnant ?

Toujours selon Kuo, la marque à la pomme rattraperait son retard sur le marché des smartphones pliables en parvenant à inverser la tendance. C’est-à-dire convaincre le grand public de l’intérêt de ce format d’appareil.

“À l'heure actuelle, la position du produit des smartphones pliables est principalement de mixer le smartphone et la tablette. Mais nous croyons que le smartphone pliable n'est qu'une des applications de la conception pliable”, explique l’analyste. “Nous prédisons que les dispositifs pliables brouilleront les segmentations de produits entre smartphones, tablettes et ordinateurs portables à l'avenir. Avec ses écosystèmes croisés et ses avantages de conception matérielle, Apple sera le plus grand gagnant de la nouvelle tendance du périphérique pliable.”

À noter cependant que la production de ce modèle n’a pas encore “officiellement débuté.”