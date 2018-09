Le Polaroid OneStep+, un appareil photo argentique connecté et malin

Polaroid Originals présente à l'IFA de Berlin (Allemagne) un tout nouvel appareil photo instantané argentique à connecter à son smartphone, le Polaroid OneStep+.

D'un point de vue esthétique, il rend évidemment hommage à l'emblématique OneStep de 1977. Au niveau technique, il s'adapte à son temps et propose donc une connexion Bluetooth avec son smartphone. Son application dédiée, disponible sous Android et iOS, propose 7 nouvelles fonctionnalités créatives. C'est notamment le cas de la double exposition qui permet de "superposer" deux images dans un même cadre dans des compositions assez surréalistes.

L'appareil dispose en outre des fonctions déclencheur à Distance et retardateur mais également du déclencheur de bruit pour prendre une photo avec un claquement de doigt par exemple.

Il est possible d'ajuster les réglages et de contrôler l'appareil photo en Mode Manuel, en maîtrisant l'ouverture, la vitesse d'obturation et bien plus encore, pour obtenir la photo de vos rêves - même en créant des prises de vue longues qui captent l'agitation de la nuit.

Enfin, une fonction Scanner est intégrée pour numériser, ajuster et recadrer les photos de manière intuitive, afin de les partager aussi instantanément que vous les avez prises.

A la fois nostalgique et ultramoderne, le Polaroid OneStep+ est proposé à 159,99 euros. Chaque cartouche photos coûte ensuite 15,99 euros pour seulement 8 clichés...

Polaroid célèbre cette année le 70e anniversaire de la sortie de son tout premier appareil photo à développement instantané.

(IFA, du 31 août au 5 septembre 2018 à Berlin, site Web : ifa-berlin.com)