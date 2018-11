Harry Potter : Wizards Unite reprendra le principe de Pokemon Go et vous enverra dans les rues à la recherche de sorts, de mystérieux artefacts, du Vif d’or et d’animaux fantastiques.

Le Pokemon Go à la sauce Harry Potter se dévoile dans une première bande-annonce - © Perrine Signoret

Le but sera semblable, en partie, à Pokemon Go. Il ne faudra pas capturer des monstres mignons, mais plutôt utiliser la caméra du smartphone pour révéler tous les secrets du voisinage. À l’aide de pouvoirs récoltés dans la ville, le joueur devra également défendre son territoire. Le téléphone deviendra en quelque sorte une baguette magique. Niantic profitera de son énorme base de données de lieux et de monuments autour du monde pour y placer des secrets, des sorts, et tout bonus utile au jeu et qui pousserait les joueurs à sortir de chez eux et à explorer.

Aucune nouvelle information n’a filtré depuis l’annonce du jeu en début d’année (si ce n’est cette nouvelle date de sortie : 2019), mais cette première vidéo énigmatique pourrait vous donner envie. D’ici là, pour tous les sorciers et sorcières en herbe, le site officiel est en ligne et vous permet d’être tenu au courant grâce à une newsletter.