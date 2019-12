Le Play Store dévoile son "Best of 2019"

La boutique en ligne de Google a dévoilé, tout comme Apple, une liste des meilleurs jeux, applications, séries et livres de l'année.

Selon les utilisateurs du Play Store, la meilleure application de l'année est Video Editor - Glitch Video Effects. Le meilleur jeu est Call of Duty : Mobile (qui n'est pas disponible chez nous à cause des microtransactions). Le meilleur film est Avengers : Endgame. Et le meilleur livre est Scary Stories to Tell in the Dark, une série de bouquins récemment adaptés au cinéma.

Selon Google, la meilleure application serait Ablo, une app permettant de "dire bonjour au monde entier, n'importe quand, n'importe où et peu importe la langue". Quant au jeu, il s'agit une fois encore de Call of Duty : Mobile.

Le reste du classement, à savoir les films, les séries télé, les livres et les audiobooks les plus vendus sur la boutique, ne concerne pas réellement la Belgique, mais est à retrouver malgré tout par ici. On y retrouve des oeuvres qui ne surprennent pas vraiment, comme A Star is Born, Aquaman, The Walking Dead, Game of Thrones ou l'autobiographie de Michelle Obama.

Et pour retrouver l'intégralité des meilleurs jeux de 2019 et des meilleures applis de 2019, rendez-vous sur le Play Store ou à cette adresse pour y trouver, qui sait, des nouveautés à télécharger.