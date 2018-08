Le Pixel 3 de Google serait présenté le 4 octobre

Après Samsung en août et Apple en septembre, la rentrée sera marquée par l’arrivée de nouveaux smartphones made in Google. Selon le site Slash Gear, la firme de Mountain View pourrait dévoiler ses nouveautés début octobre.

L’information a été diffusée sur la plateforme Famebit, qui met en relation des influences avec des annonceurs. Google a publié une annonce afin de trouver des influenceurs canadiens voulant promouvoir le Pixel 3 et Pixel 3 XL, et ce dès le 4 octobre. Une date déjà utilisée en 2016 et en 2017, pour la présentation officielle du Pixel / Pixel XL et Pixel 2 / Pixel 2 XL, respectivement.