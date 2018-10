Le Pixel 3 de Google s'accompagne d'un chargeur sans fil qui fait assistant

En plus des smartphones Pixel 3 et 3 XL, de la tablette Pixel Slate et de l’assistant Home Hub, Google a furtivement présenté durant sa conférence un nouvel accessoire pour ses smartphones : le Pixel Stand.

Ce chargeur sans fil accompagne l’arrivée tant attendue de la recharge sans fil dans la gamme de smartphones Pixel avec cette troisième génération. Branché en USB-C sur le courant, il peut recharger les appareils jusqu’à 10W (ce qui est le double de la recharge sans fil traditionnelle).

Le Pixel Stand permet de recharger n’importe quel appareil sans fil grâce au standard Qi, mais il propose quelques fonctionnalités avancées s’il est utilisé avec un Pixel 3.

En effet, une fois posé sur le Stand, le Pixel 3 se transforme en Google Assistant amélioré : il peut faire office de réveil, de cadre photo sur base de votre photothèque Google Photos, d’interphone si vous êtes équipé de la sonnette vidéo de Nest et permet, comme tous les Google Home, de répondre à vos questions précédées du fameux « OK Google ».

Le Pixel Stand sera commercialisé au prix de 79 € en Europe. Comme les Pixel 3, s’ils ne sont pas commercialisés par Google en Belgique, vous pourrez les trouver dans des magasins en Allemagne, mais également en France, autre nouveauté de cette année qui devrait faciliter toute commande.