Le parc Super Nintendo World ouvrira ses portes au Japon au printemps prochain

Le parc d’attractions, qui fera la part belle à l’univers de Nintendo, sera intégré au parc Universal Studios Japan situé à Osaka.

Super Nintendo World, qui devait initialement ouvrir ses portes avant les Jeux olympiques d’été de Tokyo, a logiquement été victime de la crise du coronavirus. Mais qu’à cela ne tienne, le parc ouvrira bel et bien ses portes prochainement et promet une plongée immersive dans l’univers coloré de l’entreprise.

Le parc utilisera des bracelets intelligents qui, une fois connectés à une application mobile, permettront aux visiteurs de participer à un jeu de collecte de pièces façon Super Mario.

Au-delà des attractions, inspirées de célèbres jeux comme Mario Kart, b le 16 octobre prochain, d’un café à thème et d’une boutique, situés dans le quartier hollywoodien du parc Universal Studio Japan. On y retrouvera des goodies ainsi que des desserts et boissons qui déclineront l’univers du plombier moustachu.