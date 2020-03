Le P40 de Huawei se dévoile à une semaine de sa présentation

Le prochain flagship de Huawei sera présenté le 26 mars prochain. Mais son design n’est désormais plus un secret.

Le “serial leaker” Evan Blass a en effet partagé un visuel à priori officiel, on l’on aperçoit douze smartphones plutôt semblables. Mais en y regardant de plus près, on constate qu’il s’agit de trois modèles différents : Le P40, le P40 Pro et le P40 Premium.

Soit des appareils dotés respectivement de trois, quatre et cinq capteurs photo. Sur la photo ci-dessous, on aperçoit le P40 en haut de l’image (en gris et beige, notamment); le P40 Pro tout à gauche; et le P40 Premium à droite, en blanc.