Le OnePlus Nord sera équipé d’applications Google par défaut

Concrètement, le OnePlus Nord intégrera par défaut des applications Google, à savoir Google Téléphone, Google Messages et Google Duo , en lieu et place des applications développées par OnePlus.

Jusqu’à présent, Google Téléphone et Google Messages n’étaient que des alternatives, disponibles sur le Play Store. Mais la décision de OnePlus d’en faire des applications par défaut est plutôt inattendue, bien que compréhensible. La configuration du smartphone n’en sera que simplifiée. Un compte Google, de multiples applications compatibles et paramétrées en quelques secondes.

Quant à Google Duo, l’application de vidéoconférence de la firme de Mountain View, sa présence n’est pas une surprise. Le géant du web demande en effet aux constructeurs d’installer la messagerie par défaut, et ce depuis son lancement en août 2016.

Pour rappel, le OnePlus Nord sera officialisé le 21 juillet, lors d’une conférence en réalité augmentée. Il devrait couter moins de 500 euros et sera commercialisé dans un premier temps en Europe et en Inde. Quant à son look, il est déjà connu et peut être découvert chez le Youtubeur Marques Brownlee.