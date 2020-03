Le OnePlus 8 pourrait être présenté le 15 avril

Le constructeur chinois devrait dévoiler le OnePlus 8 et OnePlus Pro 8 dans un mois. Le lancement serait mondial et no plus réservé à la Chine.

C’est ce qu’annonce WinFuture, qui précise que la présentation devrait se faire en ligne, compte tenu de l’actuelle pandémie de Coronavirus. Le site allemand annonce également que seuls le OnePlus 8 et OnePlus Pro 8 seront présentés. Un éventuel modèle “lite” ne sera probablement pas disponible avant plusieurs mois (des rumeurs annoncent un lancement en juillet).