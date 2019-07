Le nouveau système d’opération de Huawei pour s'appeler "Harmony"

On le sait, Huawei risque de perdre sa licence Android. Dans ce cas, le constructeur proposerait son propre système d'opération, dont le nom ne cesse de changer.

Cet OS alternatif, développé en interne depuis plusieurs années déjà, pourrait s'appeler HongMeng OS, voire Ark OS. Où, selon les dernières rumeurs, Harmony. Cette troisième appellation a en tout cas été soumise à l'Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Au niveau de sa classification, Huawei a inscrit le nom de "Harmony" dans la catégorie "Programmes de système d’exploitation téléchargeables; Programmes de système d’exploitation enregistrés; Systèmes d’exploitation mobiles; Systèmes d’exploitation informatiques; Programmes d’exploitation et systèmes d’exploitation informatiques téléchargeables."

Bref, peu de doute possible sur ce qui se cache derrière le nom Harmony, qui pourrait donc être utilisé sur le marché européen si le gouvernement Trump ne change pas d'avis sur la situation de Huawei aux États-Unis.

Harmony (ou HongMeng OS/Ark OS) serait un nouveau système d'opération alternatif, qui aura la lourde tâche d'être aussi séduisant qu’iOS et Android, et plus réussi que d'autres tentatives ratées telles que Firefox OS, Windows Phone ou Ubuntu Touch...