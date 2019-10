L'icône, intitulée "MacBookPro 16,1", ressemble à l'icône de l'actuel MacBook Pro de 15 pouces, mais avec un écran plus grand et des bords plus étroits. Tout le reste semble identique, à un détail près, qui excite beaucoup d'internautes : la présence, possible, d'une véritable touche "ESC".

Le nouveau MacBook de 16 pouces fait une apparition dans la bêta de macOS Catalina - © MacGeneration

Comme l'explique MacGeneration : "Des yeux de lynx ont remarqué qu'en zoomant beaucoup sur le haut du clavier, on pouvait voir une différence entre le nouveau MacBook Pro et le MacBook Pro 15" actuel. Un tout petit rectangle de pixels plus clairs semble indiquer qu'il y a une séparation entre la Touch Bar et un bouton à l'extrémité gauche. Il en va de même dans le coin supérieur droit. Est-ce qu'Apple a séparé physiquement le bouton ESC et le bouton Touch ID pour qu'on les trouve plus facilement à l'aveugle ? C'est une hypothèse."

Cela pourrait également signifier qu'Apple envisagerait, enfin, de remplacer son clavier papillon, qui n'est pas vraiment apprécié des utilisateurs.On devrait en apprendre plus lors d'une prochaine Keynote. Traditionnellement, la dernière Keynote de l'année a lieu au mois d'octobre, mais Apple aurait déjà envoyé des invitations à la presse. Peut-être aura-t-elle lieu en novembre.