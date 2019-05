Le navigateur Tor débarque officiellement sous Android

Tor Browser, le navigateur Web qui repose sur le réseau décentralisé et anonyme du même nom, débarque pour la toute première fois sur les smartphones tournant sous Android.

La nouvelle version de Tor Browser (8.5) est désormais disponible, y compris pour la toute première fois sous Android. En 2018, un premier navigateur, en version alpha, avait été déployé sous le système d'exploitation mobile de Google, en phase de test, mais cette fois-ci il s'agit d'une véritable version stable.

L'idée est bien évidemment d'offrir aux utilisateurs du navigateur et du réseau la même sécurité et le même anonymat sur leur smartphone ou leur tablette que depuis un ordinateur afin notamment de contourner la censure mais aussi tous les outils de surveillance pouvant exister. Bien qu'il y ait encore certaines fonctionnalités absentes par rapport à la version pour ordinateur, le navigateur se veut particulièrement sûr. Si Tor Browser est donc disponible sous Android, il n'en va pas de même sous iOS, la faute à des restrictions imposées par Apple.

Pour rappel, Tor repose sur le principe de réseau mélangé. Cela signifie qu'il est composé d'une multitude de couches de routeurs, tous connectés à Tor, autant de "noeuds" par qui transitent les flux d'informations sur le réseau, garantissant ainsi l'anonymat de ses utilisateurs. En passant par le réseau Tor, les données personnelles de l'internaute (adresse IP, pays) ne peuvent plus être localisées par les sites visités. Quant au navigateur Web, il est techniquement basé sur Firefox et ses diverses évolutions.

Le réseau Tor s'est d'ores et déjà imposé pour nombre de geeks américains comme une alternative afin d'échapper à la surveillance de l'Agence nationale de la sécurité américaine (NSA). Il souffre par ailleurs d'une réputation sulfureuse car sert également de porte d'accès au "darknet" et aux activités illégales qui y sont souvent associées (vente d'armes, de drogues, etc.).

Tor Browser est à télécharger gratuitement sur Google Play.