Annoncé il y a peu, le mode "Internet Explorer" est désormais intégré à la version de Edge tournant sous Chromium. Cette fonction permet simplement d'ouvrir une page web qui s'affichera comme sur Internet Explorer, mais dans un onglet de Edge. Avec cette intégration, Microsoft vise principalement les entreprises, qui utilisent encore Internet Explorer, ce qui leur permettra également de bénéficier des avancées et des mises à jour de Edge.

Le navigateur Edge de Microsoft intègre un mode "Internet Explorer" - © Neowin

Pour activer l'intégration, il suffit de cliquer sur le menu "Plus d'outils" puis "Afficher cette page en utilisant Internet Explorer". La page s'ouvrira dans un nouvel onglet, et non pas dans une nouvelle fenêtre comme c'était le cas il y a peu.

À noter que l'option n'est évidemment pas disponible sur la version Mac du navigateur Edge. Tout simplement, car Internet Explorer n'a jamais existé sur l'écosystème d'Apple.