Le mythique GoldenEye de la N64 pourrait faire son grand retour

here are some achievement pics for the Xbox GoldenEye 007 achievements pic.twitter.com/dHEXgIv4Zv

Pour rappel, Microsoft, qui a racheté le studio Rare, planchait déjà sur un remaster, mais s’était confrontée à l’époque aux ayants droit de la franchise, notamment la MGCG ainsi que Nintendo. Mais comme l’explique le site VentureBeat, la situation a changé ces derniers mois.

“Nintendo veut encourager plus de gens à s'abonner à son service Nintendo Switch Online Expansion Pack pour 50 $ par an. Les jeux Nintendo 64 sont la clé de cet argumentaire de vente, et Rare représente une partie importante des jeux les plus mémorables de ce catalogue”, explique le site. “Cela signifie que Nintendo a besoin de quelque chose de Microsoft, ce qui a donné à l'équipe Xbox la monnaie d'échange dont elle avait besoin pour obtenir à nouveau le feu vert pour GoldenEye 007.”

Évidemment, à ce stade, il ne s’agit que d’une rumeur, mais celle-ci n’a jamais été aussi concrète, à en croire les captures partagées sur Twitter. Reste à savoir si le jeu verra (enfin) le jour, et s’il sera proposé à la fois sur Xbox et sur Switch pour le plus grand bonheur des fans.