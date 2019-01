Le Motorola RAZR ferait son grand retour en février

Le célèbre téléphone à clapet de Motorola pourrait revenir dans une nouvelle version, dotée cette fois non pas d’un simple clapet, mais bien d’un écran pliable.

Le Wall Street Journal annonce que le smartphone, commercialisé par Lenovo, la maison mère de Motorola, pourrait avoisiner les 1500 dollars et serait disponible dès le mois de février, bien que celui-ci soit toujours en phase de test et que certains détails doivent encore être finalisés.

Les spécificités du smartphone ne sont pas encore connues. Impossible donc de déterminer à l’heure actuelle la taille de l’écran, la forme que prendra ce nouveau téléphone ou si le nom RAZR, bien connu des fans de Motorola, ne sera qu’un simple prétexte marketing et non une influence en termes de design.

Ce n’est pas la première fois que le nom RAZR revient dans l’actualité. Après l'original datant de 2004, la gamme a connu des modèles qui n’avaient plus grand-chose à voir avec les intentions de Motorola. En 2011 et 2012, la marque commercialise une série de smartphones Droid dotés d’un écran tactile, au look plus proche d’un smartphone classique que la version à clapet des débuts. Comme a pu le faire Nokia (désormais détenu par HMD), avec les nouvelles versions du Nokia 3310 et 8110, qui surfait simplement sur la popularité des modèles originaux.

Toujours selon The Wall Street Journal, Lenovo espère produire 200 000 nouveaux Motorola RAZR.