Le Motorola Edge+ ne cesse de fuiter

Au programme de ce Edge+, un look inspiré du OnePlus 8 avec un écran de 6,67” très incurvé, comme le propose déjà Huawei avec son Mate 30 Pro.

Le prochain flagship de Motorola avait déjà fuité en ligne, grâce au toujours bien informé Evan Blass . Désormais, les rendus sont de meilleure qualité et nous permet de mieux voir ce que prépare le constructeur américain.

Le Edge+ proposerait un taux de rafraichissement de 90 Hz, une puce Qualcomm Snapdragon 865, 8 ou 12 Go de RAM, 128 Go de stockage interne, une batterie de 5000 mA h et… un port jack 3,5 mm.



Côté photo, le Edge+ serait doté de trois capteurs à l’arrière : un capteur de 108 millions de pixels, un capteur grand-angle de 16 millions de pixels et un capteur telephoto de 8 millions de pixels.

Le smartphone sera accompagné d’un modèle moins puissant, le Motorola Edge. L’entreprise pourrait dévoiler officiellement les deux appareils le 3 avril prochain (la date apparait sur de nombreux rendus), après l’annulation du salon Mobile World Congress. Mais l’actuelle pandémie de Coronavirus pourrait retarder une fois de plus la présentation.