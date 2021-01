Le moteur de recherche DuckDuckGo passe le cap des 100 millions de requêtes quotidiennes

Alors que le fiasco WhatsApp a profité à Signal, d’autres alternatives séduisent de plus en plus les utilisateurs en quête d’un peu plus de vie privée en ligne. C’est notamment le cas du moteur de recherche DuckDuckGo, un concurrent de Google qui ne stocke pas les données personnelles de ses utilisateurs.

Lancé en 2008, DuckDuckGo a établi un nouveau record la semaine passée, en enregistrant plus de 100 millions de requêtes en une seule journée. Au total, plus de 64 milliards de recherches ont été effectuées depuis la création du moteur.

Ce record s’inscrit dans l’augmentation constante du nombre de recherches effectuées chaque année. En 2010, 16 millions de recherches ont été effectuées. Dix ans plus tard, ce nombre est de plus de 23 milliards. Soit 8 milliards de plus qu’en 2019.

En plus du site web, les applications mobiles de DuckDuckGo, ainsi que les extensions pour navigateur ont été téléchargées plus de 4 milliards de fois. Preuve que la tendance est à la confidentialité et au respect de la vie privée des utilisateurs.

Mais si ce record est une bonne nouvelle en soi, on est encore loin des scores de Google. milliards de requêtes quotidiennes.