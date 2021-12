Le moteur de recherche DuckDuckGo continue de séduire les internautes en quête de vie privée

Le concurrent de Google a atteint les 100 millions de recherche par jour. Une goutte d’eau par rapport à Google, Bing et même Yahoo. Mais un signe que les internautes en ont marre de se faire traquer.

Une part de marché qui progresse

En 2021, DuckDuckGo a connu une hausse du nombre de recherches de 46% par rapport à 2020. Soit 100 millions de recherches par jour, ce qui permet au moteur d’atteindre une part de marché de 2,5% aux États-Unis (contre 3,3% pour Yahoo).

Évidemment, Google continue d’écraser la concurrence, avec 3,5 milliards de recherches quotidiennes (et sans doute un peu plus cette année, ces chiffres datant de 2019). Mais le géant ne devrait pas se reposer sur ses lauriers. Les internautes sont de plus en plus à la recherche de solutions soucieuses de leurs données privées et à ce petit jeu, DuckDuckGo a un train d’avance.

Et cette progression devrait se poursuivre en 2022. DuckDuckGo a plus d’un tour dans son sac, et a annoncé qu’un navigateur serait en préparation. De quoi s’attaquer frontalement à Chrome.