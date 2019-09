Le Monde, BFMTV et Brut vont produire des vidéos pour Facebook

Après s'être allié aux médias pour lutter contre les fausses informations, c'est maintenant dans la vidéo que Facebook s'associe à eux, avec la diffusion de programmes fournis par Le Monde, BFMTV et Brut.

"Ces contenus vidéo permettront aux médias d'attirer un nouveau public tout en générant des revenus durables. Les émissions auront le contrôle sur leur ligne éditoriale et travailleront en étroite collaboration avec Facebook pour comprendre quels sujets et formats conviennent le plus au public", détaille Facebook dans un communiqué diffusé jeudi.

Les médias partenaires sont rémunérés à la fois par Facebook et par les revenus publicitaires.

Le Monde va diffuser à partir de dimanche à 21h30 une émission hebdomadaire intitulée "Plan B", à la fois sur Facebook Watch, la plateforme vidéo de Facebook, et sur son propre site.

Ces vidéos de 8 minutes sur des thématiques environnementales, diffusées pendant 44 semaines, mettront en avant des personnalités oeuvrant pour la planète, a précisé le patron du quotidien, Louis Dreyfus, invité des Rencontres de l'Udecam (Union des entreprises de conseil et achat média).

"On a un service Planète très engagé, on est très sourcilleux sur les enjeux environnementaux", a-t-il ajouté, alors que de nombreux médias ont décidé de mettre en avant l'environnement en cette rentrée.

Pour Le Monde, il s'agit aussi d'accélérer dans la vidéo, avec une équipe dédiée de 12 journalistes et 3 motion-designer (créateurs de graphiques animés, ndlr) qui travailleront sur "Plan B".

La collaboration entre Facebook et les médias traditionnels est "possible et souhaitable", a commenté pour sa part Laurent Solly, patron du réseau social pour l'Europe du Sud, dans un contexte de tension entre médias et Gafa, ces derniers étant souvent accusés d'accaparer les revenus publicitaires en ligne.

- 205.000 abonnés -

Au cours du même événement, le nouvel actionnaire indirect du Monde, le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, a d'ailleurs fustigé les géants du net, les accusant d'affaiblir les médias traditionnels et de laisser circuler les infox.

"Les Gafa, Google mais encore plus Facebook, vivent de cette masse énorme d'informations de qualité inconnue. Ils ont besoin de ces milliards de pages pour organiser le trafic sur internet et faire de la publicité", a-t-il déploré.

Pourtant, selon le patron du Monde, le partenariat noué avec Facebook il y a trois ans pour soutenir les abonnements au journal a porté ses fruits, le groupe comptant désormais 205.000 abonnés purement numériques, avec une croissance d'environ 30% depuis le début de l'année et même actuellement "une croissance nette de l'ordre de 400 abonnés par jour".

"La place de Facebook est importante car c'est la première source de recrutement (d'abonnés) externe", a salué Louis Dreyfus, précisant qu'encore 80% des recrutements venaient des opérations du Monde.

Le nouveau directeur de BFMTV Marc-Olivier Fogiel a lui aussi annoncé aux Rencontres de l'Udecam une production vidéo pour Facebook, un journal quotidien diffusé le soir et présenté par Bruce Toussaint.

Baptisé "Bonsoir Bruce", ce programme d'une dizaine de minutes "reviendra sur l'actualité de la journée et fera la chasse aux fake news", précise Facebook dans un communiqué. Il sera produit par une équipe dédiée et filmé dans un format vertical.

Brut, média vidéo principalement diffusé sur les réseaux sociaux, produira de son côté "Pendant ce temps-là", une émission "qui se déroulera du lundi au vendredi pour apporter au public des nouvelles perspectives sur les questions d'actualité", a indiqué Facebook.

Pour Facebook, cette nouvelle offensive dans l'actualité s'inscrit dans un programme européen, avec des projets au Royaume-Uni, en Allemagne et en Suède. Outre-Manche, le réseau social a investi l'année dernière dans deux émissions d'information internationale avec les chaînes BBC et Channel 4.