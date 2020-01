Le mode sombre de Facebook arrivera avant le printemps

Cette année, le printemps arrivera officiellement le 20 mars. C'est donc avant cette date que devrait être disponible la version sombre de Facebook.

L'interface, testée depuis plusieurs mois sur un nombre restreint d'utilisateurs, sera déployée un peu moins d'un an après sa présentation.

Facebook sera le dernier réseau social important à basculer son interface en mode sombre. Messenger, Instagram et Twitter proposent déjà l'option depuis plusieurs mois. On vous expliquait d'ailleurs comment activer l'option, ici pour Messenger, et par là pour Instagram.

Le mode sombre de Facebook s'appliquera dans un premier temps au site web. Des tests ont déjà eu lieu sur la version Android de l'application. Aucune nouvelle cependant concernant la version iOS.

Pour rappel, si vous possédez un smartphone doté d'un écran OLED, une application offrant un mode sombre prend tout son sens. Les noirs sont plus noirs, cela fatigue moins les yeux et ça peut avoir un effet bénéfique sur la batterie.