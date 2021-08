Le mode incognito de votre navigateur est-il vraiment privé ?

Tous les navigateurs proposent un mode privé, ou “Incognito”, qui en principe, n’enregistre pas votre activité en ligne. Mais selon Vice, l’option n’est pas aussi sécurisée qu’on le pense.

Une option “inutile”

Selon une étude réalisée en 2018 par l’université de Chicago et l’université de Hanovre, 40% des participants ont estimé que leur localisation ne pouvait être identifiée lorsqu’ils utilisaient le mode Incognito, et environ 22% ont estimé que le gouvernement et leur fournisseur internet ne pouvaient pas suivre leur activité.

Ce qui est, rappelons-le, totalement faux. Car le but du mode Incognito est simplement de supprimer votre historique et les cookies liés aux sites visités. Ce qui peut être fait à tout moment, même si vous n’utilisez pas le mode Incognito.

Votre fournisseur internet continue donc de voir votre adresse IP, et les données qui sont liées. L’option est donc, comme l’explique Vice dans son article, “l'équivalent d'un espion portant une fausse moustache et des lunettes comme déguisement.”

Le VPN comme outil de protection

Pour masquer au mieux votre activité en ligne, mieux vaut donc se tourner vers un VPN. Les offres sont nombreuses, et font souvent l’objet de campagnes publicitaires ou promotionnelles. Vous connaissez donc très probablement les principaux acteurs du marché (NordVPN, ExpressVPN, etc).

L’autre solution est d’utiliser un navigateur Tor, qui est basé sur un réseau entièrement décentralisé, et facilite l’anonymat en ligne. Enfin, si vous êtes vraiment parano, vous pouvez toujours combiner Tor et un VPN.