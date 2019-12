Le minuteur de Spotify débarque sur iOS

Spotify vous accompagnait déjà jusqu'au sommeil avec la version Android de son application. Désormais, cette fonctionnalité qui stoppe automatiquement la lecture de chansons après un temps défini est également disponible sur iOS.

Le "Minuteur de Veille", introduit en mai dernier sur Android, permet à l'utilisateur de lancer un minuteur d'une durée de cinq minutes à une heure maximum. Spotify s'arrêtera alors automatiquement à la fin du décompte, ce qui permet d'économiser de la batterie mais surtout des datas.

Le minuteur est accessible via le menu situé dans le coin supérieur droit de l'écran (les trois petits points) lors de la lecture d'un morceau. Spotify propose de mettre fin à la lecture à la fin du minuteur ou à la fin de la chanson en cours. L'option est accessible pour tous les utilisateurs sur iPhone et iPad, mais Spotify explique qu'elle peut mettre du temps à arriver chez tout le monde.

À noter qu'une option similaire existe déjà sur iOS, et est à la fois compatible avec Spotify et Apple Music. Pour en profiter, il suffit de se rendre dans l'application Horloge et de cliquer sur l'option "Minuteur" dans le coin inférieur droit. Après avoir fixé un temps (qui peut aller jusqu'à 23 heures, 59 minutes et 59 secondes), il suffit de cliquer sur "Sonneries" et de sélectionner l'option "Arrêter la lecture" tout en bas de l'écran.