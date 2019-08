Le Mi 9T Pro de Xiaomi arrive en Belgique

Le dernier-né de la série Mi 9 est désormais disponible chez nous.

Le Mi 9T Pro est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 855 qui ravira les gamers : "Le Game Turbo 2.0 offre une expérience de jeu optimisée grâce à une fonction tactile des plus avancées - un taux de réponse jusqu’à 180 Hz et un temps de réponse réduit à près de 70 millisecondes -, un affichage et une qualité sonore des plus performants, ainsi qu’un réseau mobile optimisé pour faciliter les appels entrants lors d’une partie. De plus, la batterie du Mi 9T Pro dispose d’une grande capacité de 4000 mAh et intègre la charge rapide de 27 W pour une charge à 58% du smartphone en seulement 30 minutes et une recharge totale en 73 minutes."

Du côté de l'écran, Xiaomi propose un écran AMOLED FHD+ de 6,39 pouces, avec un ratio écran/appareil de 91,9%, rendu possible grâce à la présence d'une caméra frontale pop-up de 20 MP. À l'arrière, le Mi 9T Pro embarque trois capteurs : un appareil photo principal de 48 mégapixels, un objectif portrait ultra grand-angle de 13 MP et un téléobjectif de 8MP.

"Ce nouveau venu dans la gamme Mi 9 confirme une fois de plus la volonté de Xiaomi à proposer des appareils haut de gamme et la meilleure expérience utilisateur. Le Mi 9T Pro est un appareil spécialement conçu pour les utilisateurs à la recherche de performances exceptionnelles, d’une grande autonomie et d’une qualité photographique exceptionnelle, le tout à un prix très compétitif “, explique Ou Wen, directeur de Xiaomi en Europe de l'Ouest.

Le Mi 9T Pro est disponible à partir de 399 euros en précommande.