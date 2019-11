Le Mate X de Huawei rencontre un joli succès en Chine malgré son prix - © Huawei

Pour rappel, le Mate X de Huawei se plie vers l'extérieur (l'écran est donc visible en permanence) et embarque un écran de 8 pouces (une fois déplié), un processeur Kirin 980, 8 Go de RAM, 512 Go de stockage, une batterie de 45000 mAh et une puce 5G. Et il ne propose logiquement aucune application de Google, donc pas de Play Store, ni de Gmail.

Enfin, contrairement à Samsung qui offre une réparation gratuite de l'écran la première année, réparer l'écran du Mate X coûtera 2699 yuans, soit 347 euros.