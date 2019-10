Le marché des objets connectés est en plein essor en Belgique

Selon une récente étude, 22 % des Belges possèdent un objet personnel connecté et en moyenne 5,8 accessoires pour smartphones.

D'après l'étude menée par Deloitte Belgique, les Belges possèdent, avec 5,8 accessoires en moyenne par personne, plusieurs accessoires et objets personnels connectés destinés à des activités diverses, notamment le travail, les trajets quotidiens et le sport. Les tranches d'âge les plus jeunes possèdent en moyenne huit accessoires, tandis que les 65-75 ans en détiennent quatre.

Si la base de smartphones accuse aujourd'hui un coup de vieux, le marché des accessoires et des dispositifs vestimentaires connectés est quant à lui en plein essor, avec les chargeurs, les housses pour téléphone et les écouteurs en tête des articles les plus populaires en Belgique. La fragilité des smartphones ultralégers et la hausse du prix des smartphones haut de gamme poussent les consommateurs à acquérir des accessoires pour se prémunir contre tout dégât physique.

Grâce aux progrès technologiques, la hausse de la demande d'accessoires mobiles sans fil tels que des casques Bluetooth et des chargeurs sans fil est l'une des principales tendances à l'origine de l'essor de ce marché. Moins regardant à la dépense, les propriétaires d'iPhone ont tendance à acheter davantage d'accessoires. (Vincent Fosty, Technology, Media and Telecommunications Industry Leader chez Deloitte Belgium)

Ces quatre dernières années, le marché des accessoires vestimentaires électroniques connectés (montres intelligentes, bracelets de fitness...) a connu une croissance en moyenne sept fois plus rapide que celui des smartphones et 14 fois plus rapide que celui des ordinateurs portables et des tablettes. En 2019, 22 % des Belges possèdent un objet personnel connecté tel qu'un bracelet de fitness ou une montre intelligente, et parmi eux, trois consommateurs sur cinq utilisent ces accessoires au quotidien.

Mais avec son taux d'utilisation quotidienne de 93 %, le smartphone conforte encore sa position d'appareil le plus populaire. Surtout chez les jeunes générations, où le téléphone est l'appareil préféré pour une grande majorité d'applications.