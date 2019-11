Le MacBook Pro doté d'un écran de 16 pouces pourrait débarquer aujourd'hui

Bloomberg affirme que le tant attendu MacBook Pro 16" serait disponible dès aujourd'hui sur la boutique d'Apple.

Selon le journaliste Mark Gurman, le MacBook remplacerait la version actuelle de 15 pouces, serait doté d'un écran plus lumineux et de haut-parleurs plus puissants, et proposerait surtout un nouveau clavier, bien plus résistant que l'actuel clavier "papillon" décrié par de nombreux clients.

Toujours selon le journaliste, le fait que ce MacBook de 16 pouces remplace l'actuelle version de 15 pouces permettrait à Apple de garder des prix similaires à ceux pratiqués actuellement (soit aux alentours de 2699 euros pour la version 15" de base).

L'ordinateur avait fait une apparition dans une bêta de macOS Catalina, sous la forme d'une icône. L'icône, intitulée "MacBookPro 16,1", ressemblait à l'icône de l'actuel MacBook Pro de 15 pouces, mais avec un écran plus grand et des bords plus étroits. Tout le reste semblait identique, à un détail près, qui a excité beaucoup d'internautes : la présence, possible, d'une véritable touche "ESC".

Enfin, on apprend que le Mac Pro, récemment aperçu dans une story du DJ Calvin Harris, sera quant à lui disponible dès le mois de décembre.