Le MacBook Air avec un écran mini-LED, ça ne sera pas avant 2022

L’analyste Ming-Chi Kuo annonce que le nouveau MacBook Air d’Apple n’arrivera pas avant mi-2022. Mais il devrait néanmoins apporter quelques nouveautés bienvenues.

De la couleur et du mini-LED

Parmi les principaux changements que devrait connaître la gamme, il y a l’arrivée de la technologie mini-LED. Ce n’est pas la première fois qu’Apple utilise ce type d’écran, qui offre des avantages à mi-chemin entre le LED classique et l’OLED. Le récent iPad Pro de 12,9 pouces possède en effet un écran similaire, et d’autres appareils, comme les futurs MacBook Pro de 14 et 16 pouces, devraient également en profiter.

Autre changement, cosmétique cette fois, c’est l’arrivée de la couleur. À l’instar du récent iMac, le MacBook Air devrait être proposé en plusieurs coloris pastel. Le leaker Jon Prosser a déjà publié des rendus qui permettent d’obtenir un premier aperçu de ce qu’Apple nous prépare.

Enfin, le MacBook Air de 2022 devrait embarquer une puce Apple Silicon plus puissante (la M1X ? La M2 ?), et bénéficier d’un design plus " carré ", proche de l’iPhone 12 et de l’iPad Pro. Un look qui sera d’ailleurs utilisé dès cette rentrée sur les nouveaux MacBook Pro.

Évidemment, il ne s’agit à l’heure actuelle que de rumeurs, mais celles-ci concordent. Entre les informations de Jon Prosser, de Ming-Chi Kuo, de MacRumors et de Bloomberg, il doit y a certainement y avoir quelques détails qui se vérifieront tôt ou tard.