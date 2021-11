Le lecteur Winamp fera prochainement son grand retour

Le lecteur MP3, qui a fait les belles heures de Windows avant l’arrivée des plateformes de streaming, vivotait depuis quelques années. Mais Audiovalley, son propriétaire, annonce l’arrivée d’une nouvelle refonte.

Don’t call it a comeback

Sur le site du lecteur, une nouvelle interface annonce le grand retour de Winanmp, sans pour autant trop en dévoiler. Un petit texte d’introduction promet que "quelque chose d’important arrive."

" Nous construisons Winamp pour la prochaine génération. Pas seulement mis à jour, mais totalement remastérisé. Le nouveau Winamp vous connecte à votre musique où que vous soyez. Il vous rapproche des artistes que vous aimez. Il accueille vos podcasts musicaux et stations de radio préférés."

Aucune autre information n’a filtré sur ce retour, si ce n’est un nouveau logo. Mais Audiovalley n’explique pas s’il s’agit d’une " simple " mise à jour ou bien d’une plateforme plus moderne qui viendrait concurrencer Spotify et Apple Music.

En attendant d’en savoir plus, les nostalgiques pourront se tourner vers le Winamp Skin Museum, qui reprend les différents looks créés par des fans à la grande époque du logiciel. Et s’inscrire à la bêta qui débutera bientôt.