Le lecteur multimédia VLC s’offrira une nouvelle interface dans le courant de l’année

Sous le capot, VLC évoluera également, avec la prise en charge du codec AV1 (ce qui est actuellement possible, mais de manière expérimentale), une compatibilité AirPlay pour Android afin d’envoyer du contenu sur l’Apple TV, et la présence de l’affichage PiP, soit l’image dans l’image qui permet de réduire la taille de la vidéo et de continuer d’utiliser son ordinateur.

Enfin, VLC pourrait s’aventurer sur le web, avec une version du lecteur capable de lire n’importe quel fichier vidéo depuis un navigateur. Le projet est encore loin d’être finalisé, mais prouve que les créateurs de VLC continuent de faire évoluer leur produit.

Vingt ans après sa première version open-source, l'application est plus populaire que jamais, enregistrant entre 800 000 et 1 million de téléchargements chaque jour. En plus des versions de bureau, VLC est également disponible sur iOS, Android, Apple TV, Android TV et Chrome OS.