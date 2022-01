Le lancement de Spotify HiFi n’est plus d’actualité

En février 2021, on vous parlait d’une offre “qualité CD” en préparation du côté de Spotify. Un an plus tard, l’option n’est toujours pas disponible, et risque d’être absente pendant un bon bout de temps.

Pas plus d’informations pour l’instant

C’est en quelques mots la réponse officielle de Spotify, publiée sur les forums de la plateforme de streaming : “Nous savons qu'un son de qualité HiFi est important pour vous. Nous ressentons la même chose et nous serons ravis d'offrir une expérience Spotify HiFi aux utilisateurs Premium à l'avenir. Mais nous n'avons pas encore de détails sur le calendrier à partager. Nous vous tiendrons bien sûr au courant ici lorsque nous le pourrons.”

Un coup dur pour les abonnés, qui s’attendaient à un lancement dans le courant de l’année 2021. Entre-temps, la concurrence n’a pas perdu de temps. Du côté d’Apple Music, ainsi que sur Amazon Music, la musique en qualité “loseless”, c’est-à-dire sans perte, est déjà disponible, et ce gratuitement.

De quoi forcer Spotify à proposer la même qualité sonore sans supplément, ce qui n’était pas prévu initialement. Selon les rumeurs, l’offre “HiFi” de Spotify n’aurait pas été inclue dans l’offre de base et aurait nécessité quelques euros supplémentaires.