Le lancement de la future plateforme de streaming vidéo d’Apple est prévu pour le premier semestre 2019

Selon le site The Information, le service sera disponible dans un premier temps aux États-Unis, avant de débarquer dans plus de 100 pays quelques mois plus tard.

Le concurrent made in Apple de Netflix et d’Amazon Prime approche à grands pas. Le contenu original commandé par la marque à la pomme devrait être disponible dans la première moitié de 2019, via une application dédiée, ou dans l’application TV disponible sur iOS et tvOS (une application toujours inédite en Belgique).

D’après le rapport publié par The Information, Apple pourrait proposer, en plus de son contenu exclusif, un accès à des services tiers et la possibilité de s’abonner à des bouquets de chaînes proposés par différents fournisseurs. Une fonction qui sera plutôt réservée aux États-Unis. À moins que chez nous, Voo, Proximus ou encore Telenet ne décident de s’associer à la firme de Cupertino. Notamment en proposant l’Apple TV en lieu et place d’un décodeur traditionnel, comme le fait déjà Canal + en France. À noter que ce service de streaming serait gratuit pour tous les propriétaires d’un appareil iOS. Ce qui, si on se fie aux chiffres de ventes, concerne déjà pas mal de personnes. Seuls les abonnements aux contenus extérieurs à Apple seraient payants.

Enfin, toujours selon The Informer, Apple pourrait limiter son service à ses produits. C’est-à-dire les Mac, les iPhone, les iPad et l’Apple TV. Pas question donc d’être préinstallé sur des smart tv ou des box, comme c’est le cas pour Netflix ou Amazon. De quoi réduire fortement l’impact de ce nouveau service de streaming. Pour rappel, voici une petite sélection des projets commandés par Apple jusqu’à présent :