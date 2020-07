Le jeu vidéo "Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre" sortira cet été

Le jeu vidéo "Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre", inspirée de la série audio du même nom, sera disponible dès le 27 août prochain sur PC, la plateforme Steam, Epic Games Store et GOG. Les acteurs de la série "Kaamelott", Franck Pitiot et Jacques Chambon, font partie du casting vocal français qui promet des dialogues "complètement désopilants".

Ce RPG mélange tactique et humour en parodiant tous les lieux communs du jeu de rôle sur table ainsi qu’en proposant de contrôler des personnages caricaturés d’après des stéréotypes du jeu. Le but ? Avancer dans le donjon pour s’emparer du trésor légendaire. Sept personnages composeront l’équipe des aventuriers : l’ogre, la magicienne, l’elfe, le ranger, le barbare, le voleur et le nain. D’après le communiqué, les joueurs et joueuses pourront "naviguer entre le monde histoire ou cauchemar". En plus d’en dévoiler la date de sortie officielle, l’éditeur du jeu vidéo Artefacts Studio a également partagé le nouveau trailer.