Le jeu The Fall est à récupérer gratuitement sur l’Epic Games Store

Le jeu du studio Over The Moon est proposé gratuitement sur PC et Mac, et ce jusqu’au 25 mars.

Pour le jeu offert de la semaine, Epic Games vous propose d’incarner une intelligence artificielle dont la mission est de sauver un pilote humain après un atterrissage catastrophe sur une planète étrangère.

Un pitch qui colle étrangement avec la semaine belge de l’intelligence artificielle !

Vous devrez donc transporter son corps inconscient pour qu'il reçoive une assistance médicale. Utilisez votre lampe de poche pour mieux voir les points d'intérêt. Analysez. Interprétez. Appréhendez votre environnement et essayez de trouver un moyen de vous sortir de cette situation compliquée.

Le jeu, sorti en 2014, a obtenu la note de 76/100 sur le site Metacritic, qui recense les notes des publications les plus populaires.

Proposé à la fois sur PC et Mac, The Fall sera offert jusqu’au 25 mars à 16h.

Ensuite, c’est le jeu Creature in the Well qui sera proposé jusqu’au 1er avril. À noter que, comme toujours sur l’Epic Games Store, une fois le jeu récupéré, il sera à vous pour toujours.

Enfin, sachez que la suite The Fall Part 2 : Unbound est actuellement soldée sur la boutique. Epic Games propose une réduction de -42% jusqu’au 8 avril 2021.